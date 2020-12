Lonely Planet, nella top ten c'è anche il Lago di Como

L’Italia, si sa, è stupenda e non si finisce mai di scoprirla. Ce ne accorgiamo soprattutto in questa stagione durante la quale stiamo rinuanciando a viaggiare ma anche ad ospitare quei milioni di turisti che ogni anno invadono il nostro Paese. Fra gli infiniti luoghi e tesori di natura, arte e storia da visitare, Lonely Planet, che nella Planet's Ultimate Travel List ha raccolto le 500 destinazioni più emozionanti, memorabili, iconiche del pianeta classificate in ordine di attrattiva- ne ha scelti 10 imperdibile tra quelli che appena finita la pandemia si potranno tornare a visitare.

Tra questi non poteva mancare il nostro magnifico Lago di Como, ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica quando si parla di turismo. Con le sue ville, i suoi tramonti, i suoi misteri, i suoi luoghi incantati, le sue leggende, i suoi borghi e molte altre attrazioni uniche al mondo. C' da dite che il questa speciale Top Tem il Lario è in buona compagnia, perché le altre nove località o siti che gli fanno compagnia sono davvero "monumenti" del turismo, eccoli: Costiera Amalfitana , Pompei, I Sassi di Matera, Colosseo, Pantheon, Piazza del Campo e il palio di Siena, La cupola del Duomo di Firenze, Gli Uffizi, I mosaici di Ravenna.

C'è da sperare che il prossimo anno, almeno dall'estate, si possa tornare a vivere normalmente, magari con qualche consapevolezza ecologista in più, senza mai dimenticare che ogni nostra azione debba poter essere sostenibile per le meraviglie che la natura e l'uomo illuminato ci hanno messo a disposizione.