Riapre il Lido di Villa Geno: Giulietta al lago ama il poke

Finalmente si riparte in uno dei luoghi simbolo dell'estate in città. L'inaugurazione del Lido di Villa Geno, ribattezzato "Giulietta al lago", riparte oggi, sabato 3 luglio, con grande entusiasmo e molte novità per le serate ma anche in cucina, dove per il pranzo è prevista anche una stuzzicante "ricetta": il primo e originale poke hawaiano in Italia sarà infatti protagonista dell’estate comasca. Un motivo in più per frequentare lo storico Lido di Villa Geno dove si potrà gustare il poke hawaiano firmato I Love Poke. Il format, infatti, curerà la proposta food di “Giulietta al Lago”, nome con cui è stata ribattezzata la nota struttura balneare che, dopo anni di abbandono, finalmente riapre.

Lido e prezzi

Un infinito prato verde accoglie comodi lettini da spiaggia e la musica di sottofondo amplifica il tuo relax. Disponibile su richiesta lettini superior con servizio al tavolo.

Lettino Standard: telo compreso, ombrellone ogni due persone

Lettino Superior: telo compreso, ombrellone ogni due persone, tavolino e servizio cameriere

Dal Lunedì al Venerdì Standard Superior

Giornaliero € 15,00 € 20,00

Pomeridiano dalle ore 15:00 € 10,00 € 15,00

Prefestivi, festivi, sabato, domenica Standard Superior

Giornaliero € 20,00 € 25,00

Pomeridiano dalle ore 15:00 € 15,00 € 20,00

Cabina ad uso esclusivo € 5,00

Aperitivo e dopo cena

Ideale ogni sera per festeggiare una strabiliante festa di compleanno, laurea, matrimonio, addio al nubilato e altre ricorrenze. Le serate di punta saranno il martedì per i più giovani e il mercoledì per gli adulti con dj set avvolgenti.

Richiedi un preventivo personalizzato sulle tue esigenze telefonando ai numeri 031 7183968 oppure 351 8853047