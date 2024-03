Lago di Como: il lido di Menaggio trasformato in un paradiso del lusso

Dopo anni di splendore e fallimenti, alla fine il glorioso Lido di Menaggio ha trovato un suo destino decisamente esclusivo, Come già annunciato da tempo, da quando il Grand Hotel Victoria di Menaggio, l'hotel cinque stelle che si era aggiudicato il lido all'asta nel dicembre del 2022, l’ex Lido di Menaggio, ora ribattezzato Victoria Beach e trasformato in un angolo di lusso direttamente affacciato sul Lago di Como, debutterà a fine primavera, nel mese di giugno. Dunque non più un luogo popolare alla portata di tutti ma, alla fine, un altro piccolo paradiso per turisti benestanti, seguendo il trend che sta oggi dominando il Lario.

Un'operazione milionaria, tra spese di affitto, riqualificazione dell'edificio e delle aree esterne, che, grazie al progetto dallo Studio Pe’ Architettura & Design di Carimate, darà all'ex Lido di Menaggio, come già accaduto al Lido di Cadenabbia, un volto decisamente nuovo dal sapore "Miami". Il Victoria Beach sarà dotato di due piscine, campo da padel, tre spiagge con cabine private e servizi. Naturalmente sono previsti anche un ristorante, due bar, un’area lounge, tutto come un dorato parco estivo sul lago di Como. La struttura sarà a disposizione degli ospiti del Grand Hotel Victoria ma anche sia a clienti esterni.