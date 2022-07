Metti una giornata al Lido del Segrino, tra yoga in riva al lago e bici sull'acqua

Non solo Lago di Como, anche il lago del Segrino racchiude un qualcosa di magico, e lo sanno bene i numerosi milanesi che ogni fine settimana lasciano la caotica città per trovare un pò di relax. Se il lago in sè è già meraviglioso, c'è un angolo, raccolto nel Lido del Segrino, che lo è ancora di più. Qui avrete la possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini, o addirittura di rilassarvi in una vasca idromassaggio.

Se hai voglia di tenerti in movimento, o di sfidare familiari e amici in uno sport, puoi invece noleggiare canoe singole o doppie, oppure bici d’acqua, ma anche organizzare una partita di beach volley o di beach tennis. Il tutto, senza temere per i tuoi effetti personali e con la possibilità di farti una doccia. Il lido è infatti attrezzato con spogliatoi completi di bagni e armadietti, dove depositare in sicurezza borse & co.

Grazie all’area giochi riservata ai più piccoli, anche i bimbi potranno passare una giornata divertendosi in sicurezza giocando con scivoli e altalene. Mentre, per i più grandi, c'è una zona attrezzata con giochi da tavolo e carte. Infine, sono presenti un servizio bar e un ristorante con menù alla carta, dove consumare un pranzo leggero o un secondo a base di carne o pesce.

Ciò che rende tanto speciale il Lido del Segrino, infatti, sono i servizi offerti e le attività organizzate. È possibile prenotare un trattamento sensoriale tutti i giovedì dalle 17.30 alle 18.30, partecipare a lezioni di Street Training il venerdì alle 17.00 e alle 18.00, fare yoga il martedì dalle 19.00 alle 20.00.

L’ingresso ha un costo di 15 euro nei giorni festivi e prefestivi, e di 10 in quelli feriali, mentre per i bambini tra i 4 e i 12 anni l’ingresso costa rispettivamente 10 e 7 euro.