Libero e Virgilio, mail fuori uso anche a Como: quando si risolverà il problema

Le mail di Libero e Virgilio sono in down da tre giorni, ovviamente anche da Como e provincia molti di voi ci hanno scritto chiedendoci cosa fosse accaduto e quando si risolverà il problema che sta causando molti disagi agli utenti.

Dalla sera di domenica 22 gennaio, milioni di persone non riescono ad accedere alle loro caselle Virgilio mail e Libero mail: non funzionano. Inevitabili i disagi per tanti utenti, soprattutto per coloro che usano la posta elettronica per motivi di lavoro. Cosa sta succedendo? Oggi l'azienda ha diffuso una nuova nota di scuse per i suoi utenti e ha fornito una spiegazione tecnica dei motivi dello stop. "Prevediamo di ripristinare la Libero mail e la Virgilio mail entro le prossime 24/48 ore", ha scritto lo staff di Libero in un nuovo messaggio ai suoi utenti.

"In questa nuova comunicazione, vogliamo iniziare scusandoci ancora una volta con i nostri utenti per il disagio e il disservizio. Leggiamo i vostri commenti e comprendiamo - scrive lo staff di Libero -. Ma vogliamo soprattutto, ora che siamo in grado di farlo, condividere con voi maggiori informazioni sull’accaduto, sul lavoro che stiamo facendo e dare un orizzonte temporale per la risoluzione del problema. Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un'innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno (chi fornisce un servizio o un prodotto, ndr), un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso".

In informatica, lo "storage dati", spiega Today, è la conservazione delle informazioni tramite una tecnologia sviluppata appositamente per conservarle e renderle accessibili secondo necessità. Con storage dati si fa riferimento all'uso di supporti di registrazione per conservare i dati utilizzando computer o altri dispositivi. Le forme più diffuse di storage dati sono lo storage dei file, lo storage a blocchi e lo storage a oggetti, ciascuno dei quali è adatto a scopi diversi.