Lezzeno, la bellissima passeggiata lungo il lago di Como

Risulta sempre più difficile vivere il lago di Como lungo le sue amate sponde. Ragion per cui il lavoro di valorizzazione della passeggiata che è stato fatto a Lezzeno risulta particolarmente importante. Un bellissimo percorso esclusivamente pedonale, che corre dalla frazione Crotto alla frazione Pescaù, attraversando alcuni angoli davvero meravigliosi del nostro Lario e lungo il quale sono stati posti alcuni nuovi cartelli che ne indicano tutti gli ingressi.

Nulla di stravolgente ma un segnale prezioso di conservazione di un territorio sempre più in balia di un turismo incontrollato. Un piccolo gesto che non inverte la rotta ma emette se non altro un segnale chiaro oltre a dare luce a una passeggiata poco conosciuta e che lungo la sua bella stradina offre scorci mozzafiato, borghi, spiagge, parchi.

La storia di Lezzeno

Gli annessi agli Statuti di Como del 1335 riportano il “comune de Lezino plebis Insule” come la località che, all'interno all'interno della pieve di Isola, aveva il compito della manutenzione del tratto di via Regina compreso tra il "ponte de Camozia in sursum" fino al "pontem de Colono". Anche da un punto di vista ecclesiale, Lezzeno dipese a lungo dalla pieve di Isola, entro la quale svolgeva le funzioni di viceparrocchia[5] e dalla quale si staccò nel 1780, quando la chiesa dei Santi Quirico e Giulitta venne elevata a sede di una parrocchia autonoma dal vescovo di Como Giambattista Muggiasca.

Sempre inserito nella stessa pieve, nel XVI secolo Lezzeno risulta parte del "feudo d'Isola", a sua volta compreso in quel "feudo di Colico" concesso dapprima ad Antonio Maria Quadrio (1555) e poi alla famiglia Alberti. Nel 1640il duca di Milano Filippo IV concesse Lezzeno e il resto della pieve d'Isola all'abate comasco Marco Gallio e, in seguito, ai suoi familiari.All'estinzione dell'ultimo erede dei Gallio, nel 1686 il feudo ritornò alla Regia Camera del Ducato di Milano.

Inserito nella stessa pieve fino al termine del XVIII secolo, nel 1751 Lezzeno era soggetto a un pagamento quindecennale per l'avvenuta redenzone dall'infeudazione e si componeva di due comunità separate: Lezzeno Superiore, comprensivo di Villa, Casate, Cendraro, Sosanna, Rozzo. Lezzeno inferiore, che includeva le località di Bagnana, Carsolina, Ponisio, Pescaredo, Calvasino, Sormazzana e Carvagnana. Cavagnola si trova poco prima di salire verso Carvagnana.