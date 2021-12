In volo da Erba a Treviso: la letterina di tre bimbi a Babbo Natale atterra nel giardino di una famiglia generosa

Una favola di Natale ai tempi dei social. Una storia che parte da Erba, in provincia di Como, e "atterra" a Treviso nel giardino dei genitori di Arianna. Oltre 300 chilometri di strada per i desideri di tre bimbi appesi a un filo. È Arianna, la figlia della coppia che ha trovato il palloncino con la letterina impigliata nei rami dell'albero del loro giardino, a mettere un appello su Facebook nel gruppo Sei di Erba se.........? .

La letterina infatti non era completa: mancava il cognome dei tre bambini di Erba e il numero civico. L'idea di Arianna e della sua generosa famiglia è quella di far arrivare i doni con la Befana e per questo hanno chiesto aiuto ai social. In men che non si dica tutti i tasselli del puzzle sono stati messi insieme, grazie alla forza della condivisione.

Sono davvero di una tenerezza disarmante le richieste di questi piccolini: uno zaino trolley per la scuola, delle ciabatte numero 28 e qualcosa di Spiderman.

«Buonasera a tutti, non sono di Erba, abito in Veneto in provincia di Treviso.

Mi sono iscritta alla pagina perché quest'oggi nel giardino dei miei genitori si è impigliato un palloncino con l'elio che pare essere partito proprio da Erba.

Attaccato c'era un bigliettino appartenente a tre bambini che chiedevano a babbo natale dei doni lasciando poi l'indirizzo senza però il numero civico e nemmeno il cognome. Ormai Babbo Natale è passato, ma magari sono in tempo per fare la Befana..qualcuno saprebbe aiutarmi?»

La Befana provvederà quindi a queste richieste atterrate un pò in ritardo. Sono tanti 300 km e la letterina di questi tre bimbi di Erba è arrivata qualche giorno dopo il Natale ma ha scelto il giardino giusto in cui posarsi!