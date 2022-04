Un milione di mattoncini Lego e gigantesche costruzioni: la mostra da non perdere

Se vuoi regalare ai tuoi bambini una vera emozione, fino al prossimo luglio c'è un'occasione davvero imperdibile: al Ride Milano, in via Valenza 2 a Milano, arriva The Art of the Brick. Da Como sono circa 46 minuti in auto, ma Milano è raggiungibile anche col treno da Como San Giovanni a Milano Centrale e poi con la Metro verde verso Porta Genova (circa un'ora e 10 minuti di viaggio).

La mostra di mattoncini Lego più famosa al mondo torna in Lombardia con le sculture di Nathan Sawaya dopo il successo del 2017. I più piccoli si emozioneranno davanti al Tyrannosaurus Rex lungo oltre 6 metri, mentre i più grandi potranno ammirare le riproduzioni dei capolavori d'arte più celebri del mondo come il David di Michelangelo, La notte stellata di Van Gogh o La Gioconda di Leonardo Da Vinci. L'area Play and Build per grandi e piccoli permetterà infine di dare sfogo alla propria fantasia.

The Art of the Brick è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00?, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 21.00?. I biglietti partono da 15 € per gli adulti e da 11 € per i bambini.

A Milano arrivano delle gigantesche costruzioni di Lego. E' "The Art of the Brick", nuova mostra da Ride Milano visitabile fino al 30 giugno, che immerge il visitatore nel mondo dell'artista Nathan Sawaya: un mondo allegro e colorato e a volte spiazzante.

Oltre un milione di mattoncini

L’artista ha utilizzato più di un milione di mattoncini per questa mostra, creando oltre 100 opere d’arte in grado di far sorridere e riflettere sia gli adulti che i bambini. La mostra offre al visitatore una grande varietà di sculture fino alle versioni reinventate di alcuni dei capolavori d'arte più famosi al mondo, come il David di Michelangelo, La notte stellata di Van Gogh e La Gioconda di Leonardo da Vinci.

L'artista

Nel luglio 2011 Sawaya ha vinto a New York, nella sezione Most Creative Unusual Art, l’Unique Art Awards 2011, premio conferito agli artisti di tutto il mondo che si contraddistinguono per le loro opere d'arte non tradizionali e non convenzionali. Le opere di Sawaya rappresentate in mostre itineranti in tutto il mondo sotto il titolo THE ART OF THE BRICK, sono sculture di grandi dimensioni che utilizzano solo i comuni mattoncini giocattolo: i mattoncini LEGO® per l'esattezza.

Il lavoro di Sawaya bello, giocoso e divertente agli occhi del visitatore come un gioco da bambini, è frutto di un lavoro ossessivamente preciso e minuziosamente realizzato. Nathan Sawaya si è così guadagnato una posizione di spicco nel mondo dell'arte contemporanea e ha creato una nuova dimensione fondendo Pop Art e Surrealismo in un'atmosfera sbalorditiva e rivoluzionaria nella capacità di dare forma ai sentimenti con un gioco che abbiamo tutti a portata di mano.

La sua arte consiste infatti nel saper giocare con la materia, con il colore, con il movimento, la luce e la prospettiva per creare emozioni che ci colgono e ci sorprendono, restituendoci come esseri umani, una caratteristica importantissima e qualificante come la creatività.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.