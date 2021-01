Lariomania, tutti i prodotti del lago di Como da mettere in tavola e non solo

Una filiera agricola locale, sociale e sostenibile per il recupero di piantagioni agricole storiche

Sulle orme dell’ambizioso progetto Bacomania, arriva Lariomania. Un'idea inclusiva di sviluppo locale e promozione delle economie territoriali, promosso dalla sinergia tra la Cooperativa Sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive, l’impresa sociale Miledù, la cooperativa Auxilium e la Cooperativa Sociale Azalea.

Ideato nel territorio comasco della Tremezzina e Valli limitrofe, ha come obiettivo la creazione di una filiera agricola locale, sociale e sostenibile per il recupero di piantagioni agricole storiche a supporto delle piccole produzioni che rispecchiano e soddisfano i desideri di tipicità e genuinità locale, includendo lavoratori svantaggiati con particolare riguardo a giovani migranti, disabili e donne over 50.

La cooperazione sociale ha infatti tra i suoi obiettivi la lotta alle disuguaglianze partendo proprio dell’ambiente lavorativo, attraverso un vero e proprio processo di inclusione sociale durante il quale viene promossa una crescita personale e professionale all’interno di un percorso di emancipazione e integrazione.

Ad oggi agiamo su circa 17.893 mq di terreni agricoli abbandonati, nei quali sono stati riattivate e vengono mantenute piante da frutto tipiche del Lario quali castagneti, ulivi e gelsi. Il recupero delle varietà locali abbandonate contribuisce a preservare la biodiversità e a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico oltre che a valorizzare un patrimonio culturale preziosissimo: il paesaggio del lago.

I prodotti sono molti, dagli alimenti alle bevande, dalla cosmesi ai gadget. La sede operativa e il magazzino sono a Como in via Sant’Abbondio, 4 ma tutti i prodotti sono facilmente acquistabili online sul sito di Lariomania.