Giancarlo ha 54 anni, è di Como e da sempre è appassionato di treni, della loro storia e della loro evoluzione. Come chiunque sia davvero affascinato da questo mondo che si sposta tra la nostalgia del tempo passato e le nuove tecnologie, lui ama fare video degli eventi con le locomotive più prestigiose, storiche e importanti che passano per Como. Su Facebook lo trovate come Giancarlo Jack Frigerio (una pagina interessantissima piena di treni e informazioni) ed è lui che ci ha inviato il video della partenza del Lario Express di questa mattina 6 giugno 2023. Per il prossimo bisognerà attendere settembre (per restare sempre aggiornati fate affidamento alla pagina ufficiale che organizza questi viaggi).

"La locomotiva elettrica, ci spiega Giancarlo, spinge il convoglio ( la salita era sempre un problema fino a 20 anni fa ) fino ad Albate poi da lì a Lecco la sola 640 del 1921 o la 740 del 1924. Il prossimo viaggio sarà il 3 settembre".

Un piccolo pezzo del nostro passato che passa per Como e che ci regala la bellezza di quello che era un tempo.