Ritorna la magia del Lario Express, il treno storico del lago di Como

Torna il servizio turistico dei viaggi a bordo dei treni d'epoca. Un modo per agevolare l'afflusso di turisti puntando sulla mobilità sostenibile e l'intermodalità, consentendo a chi lo desidera di utilizzare anche i battelli della navigazione. Il servizio dei treni storici è un viaggio sempre più apprezzato.

Il treno storico parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como. Da Como si attraversa tutta la Brianza più verde e agricola, su una linea secondaria ricca di fascino, toccando numerose località in cui il treno effettua brevi fermate. Si giunge infine alla destinazione di Lecco. La locomotiva è elettrica, con carrozze anni '30 Centoporte e anni '50 Corbellini.

Quest'anno c'è anche una novità per chi vuole fare questa esperienza partendo da Como (il biglietto per questa iniziativa sarà acquistabile dal 1°dicembre 2022 andando sul bottone 4 del sito (qui il link).

È possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale "Treno storico + piroscafo storico" che comprende il viaggio in treno fino a Como e il percorso sul battello storico “Concordia” da Como a Lecco via Bellagio. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano C.le, Monza, Lissone, Desio e Seregno, selezionando come destinazione la fermata di Lecco Lago.

I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como S.G. alle ore 08:58, vengono accompagnati all'area di imbarco presso il molo di P.za Cavour, dove alle ore 10:30 parte il battello. Alle ore 13:00 si giunge a Lecco da cui si ripartirà alle ore 14:00 alla volta di Como.

In alternativa, i soli viggiatori che salgono a Como avranno la possibilità di effettuare il viaggio verso Lecco in treno e il ritorno a Como sul battello storico. In questo caso è necessario selezionare come destinazione la fermata di Como Pontile.

Bottone 1: Milano Centrale - Lecco = treno storico A/R

Bottone 2 e 3: (Milano Centrale - Lecco Lago) + (Lecco - Milano Centrale) = treno andata + battello + treno ritorno

Bottone 4: (Como S.Giovanni - Como Pontile) = treno andata + battello ritorno solo per chi origina da Como IN VENDITA DAL 1° DICEMBRE 2022