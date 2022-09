LakeComo, l'hastag di un brand che fa tendenza

Che il lago di Como sia ormai diventato una star internazionale, sembra chiaro a tutti. Una star la cui luce è spesso utilizzata come cornice del proprio essere alla moda. In altre parole,il brand Lake Como fa tendenza. Al punto che su Instagram, il social più popolare per far conoscere al mondo la propria vita da vip, l'hastag #lakecomo viene spesso utilizzato anche al solo fine di attirare utenti sul proprio profilo, nella speranza di aumentare visibilità e gli ormai famosi cuoricini ai post.

Anche se sei a Portofino, anche se stai postando su Instagram un ricordo dell'immenso Roger Federer, che proprio ieri ha annunciato il suo ritiro dal tennis, un #lakecomo tra gli hastag di ricerca non fa mai male. Insomma il lago di Como è ormai un luogo di culto al pari della Costiera Amalfitana e di tutte le bellezze d'Italia che hanno contribuito a creare il mito della dolce vita. E certamente il merito di aver portato il Lario su tutte le copertine del mondo va in buona parte ascritto a George Clooney, ma è pur vero che senza la sua intrinseca bellezza, fatta di ville sontuose, di panorami mozzafiato, di alberghi di lusso difficilmente il sarebbe diventato un luogo di culto. Dove trascorrere le proprie vacanze, dove sposarsi, dove girare un film o una campagna pubblicitario. Ma anche un #lakecomo solo da sognare o da visitare virtualmente.