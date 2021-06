Zidane ritrova il sorriso sul lago di Como: foto da un milione di like con una "new entry"

Il grande Ziendine Zidane, dopo il recente divorzio (con tanto di polemiche annesse) dal Real Madrid ha ritrovato il sorriso e lo ha fatto proprio sul lago di Como a Tremezzina. A dimostrare la ritrovata serenità di colui che fece brillare la Juventus come giocatore e che da molti anni allenava il Real Madrid (per un compenso di 12 milioni di euro all'anno, euro più, euro meno) una foto con lo sfondo del lago e di Bellagio sui social.

Dopo l'annuncio ufficiale della rottura con il Real era stato avvistato a Milano e in molti si chiedevano se stesse trattando con qualche squadra italiana anche se i ben informati dicono che si trovasse nel capoluogo meneghino solo per affari legati ad alcuni sponsor. Quindi è molto più facile che, come dimostra la foto del suo Instagram ufficiale, la vera meta di Zidane fosse proprio il lago di Como.

Una foto che lo ritrae con un new entry che non ha nulla a che fare ne con il mercato del calcio ne con il gossip.

Zizù tiene in braccio un piccolo cagnolino bianco che è entrato a far parte della famiglia, come scrive lui stesso, da un mese e mezzo. Un milione di like in poche ore per Ziendine Zidane, il lago di Como e il piccolo cagnolino, tra cui nomi di illustri colleghi come Francesco Totti.

Zidane secondo i ben informati sarebbe arrivato al Grand Hotel Tremezzo nel fine settimana e trascorrerà qui qualche giorno di relax e vacanza con la famiglia (e il nuovo arrivato).

Un altro segnale di ripresa per il turismo sul lago di Como dove cominciano a tornare i grandi vip che, piaccia o meno, contribuiscono e hanno contribuito al prestigio del nostro territorio in tutto il mondo.