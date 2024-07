Fedez ritorna nella sua villa sul Lago di Como con i figli: ma la vera sorpresa è Silvio

Da giorni Villa Matilda, la bellissima dimora acquistata dai Ferragnez nel luglio 2023, è abitata. A godersi il panorama meraviglioso sul Lago di Como sono arrivati prima Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come Tatiana, padre e madre di Fedez. Ed è lo stesso Franco, conosciuto sui social anche per le sue doti culinarie e per le sue ricette, a postare dei video bucolici dai giardini di Villa Matilda.

Ma ieri 2 luglio la casa si è ulteriormente popolata con l'arrivo inaspettato di Fedez, insieme ai figli, i piccoli Leone e Vittoria. È lo stesso rapper a mettere nelle storie di Instagram le immagini davvero bellissime della Villa, con i bambini (mai ripesi, si sentono solo le vocine) che tra un tuffo in piscina e l'altro si godono la casa giocando spensierati.

Ma la vera super star della giornata è Silvio, il nuovo cane (un Golden Retriever) di Fedez. Il cucciolo, simpaticissimo, in pochi giorni è già diventato una star del web. Il rapper e produttore non si separa mai da lui: lo porta ovunque in Ferrari, sul jet privato per andare in Puglia e ora anche a Pognana Lario e possiamo ben dire che il cane faccia una vita da nababbo.

È la prima volta che, almeno pubblicamente, Fedez torna sul Lago di Como dopo la separazione da Chiara Ferragni. Era stata proprio Chiara a volere la casa sul lago e insieme l'avevano chiamata (ironia della sorte) Villa Matilda, in onore della cagnolina di lei.

A svelarle a chi appartenesse la lussuosa dimora sul lago di Como era stato il settimanale Oggi: Chiara Ferragni sarebbe titolare del bene milanese (il mega appartamento su due piani a City Life), mentre il rapper di quello nel comasco che varrebbe 5 milioni di euro. Il settimanale aveva aggiunto il dettaglio riguardante la proprietà degli immobili, ripercorrendo la loro storia partendo dal momento in cui tutto sembrava andare bene, fino alla rottura: "I follower lievitano, gli sponsor pure, case e conti centuplicano", si legge: "Sino al mega attico di 750 mq (di Chiara), la villa sul Lago di Como (di Fedez)". Così svelarono la presunta titolarità dei due beni: uno in capo all'imprenditrice e l'altro al rapper.

Dopo questo ritorno ci si domanda se la Villa sia ancora in vendita o forse, dato che piace tanto ai suoi genitori, ai bambini e a Silvio, Fedez ha cambiato idea? Intanto, giustamente, se la gode.