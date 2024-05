Il lago di Como e Villa Lario fanno da sfondo al nuovo videoclip degli Articolo 31

Un ritorno in grande stile quello che accompagna l’uscita di “Protomaranza”, il nuovo album di J-Ax e Dj Jad (al secolo Articolo 31) a distanza di 31 anni dal loro primo disco insieme (Strade di città nel 1993).

Il videoclip ufficiale di Peyote, il singolo scelto per il lancio dell’album, è stato interamente girato a Villa Lario Resort, il boutique hotel cinque stelle di Mandello del Lario. Nel video, diretto da Cosimo Alemà, J-Ax, Dj Jad e Fabri Fibra e Rocco Hunt vestono i panni di improbabili poliziotti intenti ad arrestare i loro “doppioni”: in pieno stile Articolo 31, l'autoironia non manca.

La sapiente regia di Cosimo Alemà ha dato vita a un prodotto di qualità: una macchina organizzativa che ha coinvolto ben settanta persone, per confezionare il videoclip di circa cinque minuti, infatti, sono state necessarie ben quindici ore di riprese ininterrotte; inoltre, non sono state utilizzate comparse, ma esclusivamente attori professionisti.

“Siamo davvero lusingate di questa opportunità – commentano Esa Secca e Raffaella Di Gennaro, amiche e socie in Villa Lario Resort – perché ci dà la possibilità di far conoscere la nostra realtà da un punto di vista differente. La prima scena del videoclip è stata girata all’interno delle nostre grotte naturali, sopra le quali abbiamo creato due suite, Meria e Grigna. Per le scene esterne è stata utilizzata l’ampia area di parco adiacente alla piscina. Gli ambienti interni ed esterni dell’Amandus Ristorante sono stati magistralmente trasformati per accogliere la sfilata delle Reginette. La scena “notte da leoni” è stata girata nella suite Bellagio, la più prestigiosa delle cinque all’interno della villa. Un’altra suite utilizzata per le riprese, è la Tivano collocata direttamente sulla spiaggia. Immancabile l’utilizzo del nostro attracco per l’ultima scena, ovvero la fuga in barca con la refurtiva.”