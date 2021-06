Sul lago di Como Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: serata da favola a Villa Erba

Una serata speciale a Villa Erba ieri sera, 23 giugno, per un evento della Guess che ha visto una parata di vip. In primis la bellissima Cecilia Rodriguez, detta Checu, la sorella minore di Belen che si è presentata insieme al fidanzato Ignazio Moser reduce dall'avventura dell'Isola dei Famosi dove è arrivato quasi in finale. La foto dei due postata su Instagram ha già più di 80mila like ed entrambi sono elegantissimi e il meraviglioso sfondo di Villa Erba rende l'atmosfera davvero magica. In consolle per dare ritmo all'evento il noto Dj e produttore di hit di successo Andrea Damante che ha fatto scatenare i presenti. Con lui la fidanzata, la giovane e talentuosa attrice Elisa Visari.

Damante e Ignazio Moser sono amici da molto tempo, da quando ancora il Dj aveva una relazione con Giulia De Lellis, che oramai sembra essere stata completamente dimenticata da Damante che è innamoratissimo della sua Elisa.

Villa Erba è comunque stata la regina indiscussa della serata, location affacciata sul lago di Como di una rara bellezza.