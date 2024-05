Lago di Como, Villa Balbiano riparte dalle nozze del principe del Brunei

In realtà la coppia reale è già convolata a nozze lo scorso gennaio in Brunei. Una cerimonia, durata ben dieci giorni, definita allora come il matrimonio più sfarzoso di sempre e al quale avevano preso parte re e regine provenienti da tutto il mondo. E dunque il matrimonio bis, chiamiamolo così, quello tra Abdul Mateen, decimo figlio del sultano del Brunei, e Anisha Rosnah Isa-Kalebic, che si terrà oggi a Villa Balbiano, sul lago di Como segna l'apertura della stagione delle nozze vip. Nonostante l'ordinanza passata e il nuovo recentissimo regolamento per le feste nelle ville della Tremezzina, il “royal wedding” più atteso dell’anno si farà e sarà una festa da sogno.

Nell'estate del 2022, Abdul Mateen aveva postato su Instagram due scatti ai comandi di un motoscafo Riva Aquarama proprio mentre navigava lago di Como, a dimostrazione, evidentemente, che il principe quella vacanza non l'ha dimenticata.