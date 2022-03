Lago di Como, Varenna la perla del ramo lecchese: la sua magia in un video di 60 secondi

Bellagio (sul ramo comasco) e Varenna sul ramo lecchese sono senza ombra di dubbio le due perle del Lario, riconosciute a livello internazionale per la loro bellezza e per le unicità architettoniche e paesaggistiche che le caratterizzano. Le due splendide cittadine sono oltretutto collegate giornalmente da un traghetto che in soli 15 minuti di viaggio, attraversando la magnificenza del Lago di Como, ci porta da una sponda all'altra. Varenna è inoltre una delle fermate del percorso Como -Colico-Lecco-Bellagio.

Per tutti i Comaschi che non l'hanno ancora fatto o per i turisti che volessereo visitare entrambe le bellissime località ecco nel video di Alessandro Bonfanti tutta la magia nelle potenti immagini che descrivono meglio di qualsiasi parola. Se volete godervi il video completo ecco il link. Buona visione e buona escursione!