Il Lago di Como si racconta in Tv in 6 puntate: dove e quando vederle

Il Lago di Como torna a raccontarsi nella trasmissione televisiva “I Gioielli Sotto Casa” dell’emittente Cremona 1 in onda dal prossimo 14 settembre.



Le riprese sono state effettuate nei territori delle due province (Como e Lecco) nello scorso mese di giugno e verranno trasmesse per 5 giovedì di seguito alle ore 20:30 sul canale 19.



Calendario della messa in onda delle 5 puntate (giovedì /alle 20.30)

14 settembre - Cernobbio, Villa Bernasconi e Villa Pizzo

21 settembre - Mandello del Lario, Museo Monti Abbadia Lariana, Carozzi Formaggi

28 settembre - Lecco sport, cultura, pescatore

5 ottobre - San Giovanni di Bellagio, Lezzeno Bosco di Maddi e cantieri Matteri barche Riva

12 ottobre - Gravedona, Abbazia di Piona

L’iniziativa, avviata nel 2021 con un primo set di 6 puntate, rientra tra le azioni promozionali curate dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, e, come sempre, la realizzazione della trasmissione è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione e al supporto delle istituzioni e degli operatori del territorio.