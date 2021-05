Il lago di Como è irresistibile: anche Trussardi lo sceglie come location per lo spot del suo nuovo profumo

Panorami mozzafiato, una barca del cantiere Matteri di Lezzeno, una delle più amate dai Vip e lei, la bellissima modella Noel Berry. Lo spot del nuovo profumo da donna di Trussardi ha tutti gli ingredienti giusti per il successo, tra cui il messaggio alla base della campagna: "Sii sempre tu a guidare". Una donna indipendente e forte quella che vuole rappresentare Trussardi nella clip di presentazione curata da Mariano Vivanco e che prende vita negli splendidi scenari tra Villa Erba e quegli scorci meravigliosi che da Cernobbio ci conducono fino a Menaggio. Una location, quella del lago di Como (specie il ramo Comasco) che continua ad affascinare tutto il mondo per la sua irresistibile bellezza, fatta di natura, arte e architetture incantevoli.

Dopo Dolce & Gabbana, che hanno girato a Bellagio, sul lago di Como alcuni spot con la bella Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) è la volta della maison Trussardi che conferma il lago di Como uno dei set più amati dall'alta moda. Noel Berry è una modella molto apprezzata per il suo fascino elegante e in questo spot rappresenta una donna di successo, che vuole tenere ben salde le redini della sua vita e "guidarla" senza essere mai trascinata o stereotipata. Ecco il video che mostra il algo di Como in tutta la sua bellezza, dalla pgina ufficiale di YouTube di Trussardi.