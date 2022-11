Lago di Como, Tremezzo tra i 10 borghi più belli d'Italia: la classifica di The Travel

Una rivista americana super specializzata in viaggi, The Travel, appunto, ha stilato la classifica dei 10 borghi più belli d'Italia, con una precisazione però: costiera Amalfitana esclusa, che per loro è imbattibile, quindi fuori concorso!

Tremezzo, sul tanto amato Como Lake, rientra tra le prime dieci, questa la motivazione:

"Quando conoscerete la pittoresca cittadina e con il suo magnifico fascino, non potrete fare a meno di chiedervi perché Tremezzo sia così sottovalutata. Anche un soggiorno al Grand Hotel Tremezzo vale un'intera deviazione in questa cittadina italiana.

Ricordando il film di Wes Anderson The Grand Budapest Hotel, questa sistemazione a 5 stelle è maestosa. Con la sua vista sulle montagne e il lago scintillante, Tremezzo è sicuramente una città italiana che deve essere inserita nel tuo itinerario."

Decimo posto quindi per Tremezzo. Andiamo a scoprire le prime 9 posizioni.

La classifica

1- Al primo posto abbiamo Tivoli, Lazio.

"Facilmente raggiungibile da Roma e a solo un'ora di distanza, Tivoli non è esattamente un segreto ma comunque decisamente sottovalutata. Le strade di ciottoli e i numerosi caffè rendono questa fermata una per pura pace e svago. Tivoli è anche sede di non uno ma due siti patrimonio mondiale dell'UNESCO, tra cui le antiche rovine di Villa Adriana e la squisita Villa d'Este del 16 ° secolo. Per non parlare del fatto che questa città offre anche ristoranti di classe mondiale, giardini e cascate"

2- Bard, Valle d'Aosta

"Mentre la stella principale di Bard è la sua fortezza dell'11 ° secolo, l'intera città è amata per la sua aura fiabesca. Situata nell'Italia nord-occidentale, questa città ha una minuscola popolazione di 134 abitanti. Circondato dalle montagne, questo borgo medievale è anche considerato il più conservato di tutta la Valle d'Aosta. Nonostante il suo aspetto arcaico, c'è molto da fare qui, tra cui escursioni, shopping, golf, equitazione e altro ancora. Attraversa questa fiabesca città italiana dalla tua lista dei desideri al più presto".

3- Tropea, Calabria

"In un concorso per il borgo più bello d'Italia, votato da veri italiani, Tropea ha vinto il primo posto. Citata come "la Perla del Mediterraneo", Tropea nella Calabria orientale ospita scogliere malinconiche e spiagge meravigliose e vaste".

Quarto posto per Bassano In Teverina, Lazio dove sembra di fare un viaggio nel tempo, camminando tra l'anfiteatro, la torre dell'orologio e le sei magnifiche chiese. Quinta posizione alla bellissima Arcireale in Sicilia seguita, in sesta posizione da Matera, in Basilicata che non ha bisogno di presentazioni.

Settima in classifica Porto Ercole in Toscana, seguita da Borghetto, in Veneto con i suoi ponti, mulini a vento e le rovine del 14° secolo che lo rendono davvero magico. In nona posizione abbiamo Monteleone d’Orvieto, in Umbria con il suo bellissimo centro storico medioevale.

Infine, come preannunciato, Tremezzo guadagna il decimo posto.