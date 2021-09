La squadra del Lago di Como dello chef Alessandro Bergamo alla gara culinaria piu' importante al mondo

Quest’anno al Bocuse d’Or 23 nazioni che si sfideranno per presentare un piatto ed un vassoio giudicati poi dalle commissioni di chef in cui ci sarà anche Carlo Cracco

Sarà il marchio “Lago di Como – Un mondo unico al Mondo” ad accompagnare la squadra italiana della Bocuse d’Or Italy Accademy capitanata dallo chef comasco Alessandro Bergamo – già sous chef del ristorante Cracco di Milano - che è stata selezionata per partecipare al prestigioso concorso mondiale di cucina Bocuse d'Or, la cui finale è prevista a Lione il 26/27 settembre 2021



Il Bocuse d’Or è la competizione culinaria più importante al mondo. In gara quest’anno 23 nazioni provenienti da tutto il mondo che si sfideranno per presentare un piatto ed un vassoio giudicati poi dalle commissioni di chef – tra i quali anche il vicepresidente della Bocuse d’Or Italy Accademy Carlo Cracco – secondo i criteri di Presentazione, Gusto, Metodo di cottura, Abilità, Rispetto dei Prodotti e Originalità.



Un’opportunità straordinaria per il Lago di Como in un contesto, quello enogastronomico, che riveste un ruolo sempre più importante tra gli elementi che guidano la scelta dei turisti e che ben rappresenta l’universalmente riconosciuto “Made in Italy”.