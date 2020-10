Lago di Como, quanto potrebbe costare un matrimonio come quello di Elettra Lamborghini

È stato perfetto il matrimonio sul lago di Como di Elettra Lamborghini e AfroJack.

Tutto è andato come doveva, se possibile anche meglio. Il 26 settembre, data delle nozze di Elettra Lamborghini e AfroJack il sole splendeva e il cielo era nitido sul lago di Como. La splendida Villa Balbiano è stata la cornice dell'evento più social dell'anno, dove non sono però mancati momenti di reale commozione. Lei, 26 anni, ereditiera della nota casa automobilistica Lamborghini, ma famosa al grande pubblico come twerking Queen e cantante, lui, Nick Van de Wall, dj di successo olandese di 33 anni. Gli ospiti sono stati portati nella splendida location delle nozze via lago, con le barche.

Poi c'è stato il banchetto, per circa 100 invitati, i fuochi d'artificio, gli abiti e chi più ne ha ne metta. Così per curiosità, alcune riviste, tra cui QuiFinanza e FunWeek, si sono messe a fare due conti. La sola location, Villa Balbiano, scelta dagli sposi come splendida cornice per l'evento, necessiterebbe di una caparra di 35mila euro. Non si sa quanto sia necessario per l'affitto della stessa per coprire tutto l'evento, compreso di preparativi e svolgimento. Enzo Miccio, noto wedding planner, ha consigliato la Lamborghini durante tutti i preparativi delle nozze e (anche in questo caso è d'obbligo il condizionale) la sua consulenza costerebbe minimo 2000 euro. Per l'organizzazione delle nozze (su un progetto della società Vincenzo d'Ascanio) le due riviste ipotizzano un minimo di 50mila euro. Prezzo che chiaramente può solo che salire in base alle varie e specifiche richieste.

Gli abiti di Elettra Lamborghini

Veniamo all'abbigliamento. La bella Elettra ha indossato tre abiti durante il giorno del suo matrimonio. Il primo, quello con cui ha pronunciato il fatidico sì, è un abito di Celebrity Spose e potrebbe costare dagli 8.000 ai 12.000 euro; il secondo è stato acquistato da Zuhair Murad Mariage e il suo costo può arrivare fino a 20 mila euro, in base alla personalizzazione richiesta dalla sposa; sul terzo e ultimo, quello portato per il taglio della torta, non si hanno dettagli di questo genere.

Per finire le fedi, fotografate e postate anche su Instagram, sono state acquistate da Cartier e in base al modello dovrebbero costare circa 1175 euro l'una.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma secondo Funweek e Qui Finanza i conti sono (anche se approssimativamente) presto fatti e se si volessero aggiungere le accomodation per gli invitati, le barche, e i numerosi dettagli di cui non siamo a conoscenza sicuramente il prezzo non farebbe altro che lievitare. Quello che conta, comunque, è che sia stata una giornata indimenticabile per i due sposi e un bell'evento per il nostro lago!