Lago di Como: il piroscafo Bisbino torna a splendere grazie a una coppia di neozelandesi

Vecchio piroscafo, quante onde in Tremezzina, quanta musica. E ora chissà quale nuovo viaggio ti attende. Ma si riparte e questa è la cosa più importante. Il racconto è di Sara Zanotta di Lakeside Real Estate, colei che ha condotto in porto la trattativa per la vendita del Bisbino.

"Questa per me è stata una vendita molto speciale, poiché ho davvero creduto in questo progetto fin dall'inizio. Non stiamo parlando di una casa. Non di una villa e nemmeno di un terreno. Parliamo del famoso piroscafo Bisbino, una barca storica che molti di voi potrebbero conoscere perché si trova ormeggiata in tutta la sua tranquillità e maestosità, proprio di fronte a Villa Carlotta a Tremezzo".

Cos'ha reso questa vendita speciale?

"Sapete tutti - ricorda Sara Zanotta, lariana doc - quanto sia importante per me preservare i nostri luoghi e mantenere vivo il rispetto della nostra storia locale. L'importanza nel tramandare la nostra storia e le nostre tradizioni nelle mani di terzi, non è sempre un lavoro semplice e implica, se preso seriamente, molte responsabilità. Ho sempre avuto l'idea di "trasformare" il piroscafo Bisbino in uno dei miei uffici. Da amante dei luoghi storici, il Bisbino è stato sempre nel mio cuore fin dal primo momento. Purtroppo questo non è accaduto, ma ho avuto l'opportunità di poter davvero vivere la sua anima e tenerla tra le mani negli ultimi mesi come mai avrei sperato".

Fortunata ed onorata

"Direte voi: ma è solo un “battello”. Che onore e timore allo stesso tempo: il futuro del Bisbino tra le mie mani.Oggi, mi sono sentita serena. Tranquilla. Ed anche orgogliosa. Quelle giornate speciali, dove veramente capisco di aver dato qualcosa non solo a me stessa, ma anche alla comunità. Penso di aver consegnato le chiavi del nostro piroscafo, a delle persone che hanno davvero compreso la sua importanza storica e locale.

La coppia neozelandese

"Oggi, il piroscafo Bisbino ha nuovi proprietari, David & Candace. Si sono innamorati della sua storia, si sono innamorati dell'idea di riportare il Bisbino alle sue origini. Rivederlo come ai vecchi tempi: ecco cosa ha fatto accendere in me quella famosa scintilla che nel profondo mi ha sussurrato è giusto così. Questo è ciò che faremo. Questo è il nostro progetto. Un restauro completo. Uno studio approfondito per ogni singolo, minuscolo dettaglio. Alzeremo il Bisbino dalla sua postazione per un po' e lo riporteremo indietro in splendida forma per i residenti e i turisti che potranno ammirarlo nuovamente in tutta la sua bellezza.

Nuova vita, nuove onde

Credetemi quando dico che stasera andró a letto molto felice, poiché ho fatto ciò che amo di più: affidare un pezzo della nostra storia a mani consapevoli, colme di rispetto e responsabilità. Stiamo per ridare vita al Bisbino. Un grande ringraziamento a tutti i professionisti che mi hanno aiutata in questa transazione. Un enorme ringraziamento a David & Candace, per il loro autentico amore e rispetto nel voler mantenere vivo questo angolo di storia. Grazie a Fabio ed Alice, che si sono presi cura del Bisbino negli ultimi anni.