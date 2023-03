Lago di Como, a Villa Molli arriva Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro sul lago di Como a Villa Molli. Pochi e misteriosi indizi su cosa sia venuto a fare, una cosa però è certa: si tratta di un progetto lavorativo perché nella splendida location scelta è stato allestito un un set e c'era una squadra di fotografi e designer in azione. Paolo Ciavarro, 32 anni oltre ad essere uno dei volti noti della oramai mitica trasmissione Forum, in onda su Rete 4, è anche famoso per aver partecipato all'edizione 2020 del Grande Fratello dove ha conosciuto Clizia Incorvaia, sua attuale compagna e madre di suo figlio. Una storia nata sotto le telecamere ma che ha resistito a ogni tempesta. I nostalgici degli anni 80 avranno anche notato la strabiliante somiglianza tra il bel Paolo e il padre, Massimo Ciavarro, idolo indiscusso degli anni d'oro, protagonista dei film iconici Sapore di Mare 1 e 2. Ma torniamo sul nostro lago e alla giornata a Villa Molli. Sono davvero troppo pochi gli indizi per poter svelare il progetto che stanno girando. Paolo comunque sembra davvero aver apprezzato Sala Comacina e ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con il lago scintillante alle spalle e la scritta "Work in progress". Villa Molli del resto è una location strepitosa. Situata nel cuore del Lago di Como, vanta un'eccezionale vista lago a 180 gradi sull'unica isola del lago - l'isola Comacina. La vista mozzafiato è ancora più piacevole per la piscina a sfioro lunga 18 metri.

La storia d'amore di Paolo e Clizia

Si sono conosciuti, e innamorati nella casa del Grande Fratello. La bella Clizia Incorvaia, influencer, aveva festeggiato nel 2020 i suoi quarant'anni (portati benissimo) proprio sul lago di Como, lui, Paolo Ciavarro, volto di Forum e figlio d'arte di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, attori iconici degli anni 80. Una storia romantica e travagliata, nata e cresciuta, nonostante le difficoltà, ai tempi del covid e del lockdown. Il loro amore ha resistito quindi alle telecamere del GF, al distanziamento imposto e anche dalla differenza d'età che, qualche maligno insinua essere troppa. Paolo ha infatti 12 in meno della bella Clizia. Bando ai clichè i due sono innamoratissimi e hanno sigillato il loro amore proprio sul lago di Como, dove hanno voluto festeggiare i 40anni di lei, con una festa privata. Erano arrivati in barca e ad attenderli sulle sponde del Lario i più stretti amici e parenti tra cui la sorella di lei, Micol. Oggi questa bellissima coppia ha un bimbo di un anno di nome Gabriele, con gli occhi azzurri e blu, stemma di riconoscimento di entrambi i genitori.