"Sul lago di Como il paese dei Balocchi è a Lecco": il video inatteso della travel blogger

La descrizione del Reel, il video che conta già migliaia di visualizzazioni e oltre 2000 like, dice: "Amanti del Natale questa è la location che stavate cercando: al calar del sole le strade del centro si trasformano nel laboratorio di Babbo Natale grazie alle proiezioni sulle facciate di tutti i palazzi circostanti creando un’atmosfera a dir poco magica, con tanto di pista di pattinaggio sul ghiaccio. Dove?"

Fino a qui tutto bene. Fino a qui, solo lo scorso anno, la risposta sarebbe stata univoca e risonante: a Como. Invece lo "schiaffo morale" arriva proprio nella risposta: "A Lecco, sul lago di Como, a meno di 1h da Milano".

Insomma dopo le varie polemiche che hanno accompagnato il Natale a Como e la Città dei Balocchi a Cernobbio ora sembra che nell'immaginario collettivo, o almeno in quello di alcuni travel blogger, la vera atmosfera natalizia del "paese dei Balocchi" sul lago di Como e in Lombardia sia nientemeno che a Lecco.

Il video, con tanto di descrizione, è stato realizzato e postato da Simona (in arte simi.larity), una travel blogger che si definisce "cacciatrice seriale di location particolari, alloggi insoliti, locali stravaganti e momenti magici e che adora viaggiare (spesso con la fantasia)". Una pagina da oltre 72mila follower ricca di foto bellissime e luoghi davvero particolari, ricoperti dal carattere sognante della influencer che, a onor di vero, ha uno stile gentile e un gusto molto raffinato nel raccontare i suoi viaggi e le sue scoperte di angoli particolari di mondo. In realtà a Lecco è da anni che a Natale i palazzi si colorano di luci ma forse quest'anno quelle luci si stanno facendo notare un po' di più. La polemica, seppur con toni cordiali e espressioni più che altro di delusione, si è scatenata anche sotto lo stesso video. Molte le persone che chiedono come mai non si faccia più a Como.

La travel blogger quindi ci tiene a precisare che non l'ha chiamata città dei Balocchi ma, appunto, paese. Poco cambia. Cambia una parola. La delusione di molti follower nello scoprire che a Como non ci sarà la proiezione di colori sui palazzi è papabile: "Non lo sapevo che lo facevano anche a Lecco, io sono sempre andata a Como e ho letto che quest'anno lo faranno a Cernobbio". I comaschi che intervengono ci tengono a ribadire che la Città dei Balocchi sarà a Cernobbio. E aspettiamo tutti con grande trepidazione che mercoledì 7 dicembre si accendano le luci sulla kermesse cernobbiese che diventerà un luogo magico dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago.