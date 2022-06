Le nozze vip blindate sul lago di Como: costi, sorprese e il concerto di Lady Gaga

Ieri sera 26 giugno qualche fan si è appostato, dove possibile, vicino a Villa Olmo per poter sentire almeno la sua voce. E mentre nel tardo pomeriggio gli ospiti vestiti in maniera elegantissima arrivavano con le barche nei pressi dei giardini della splendida dimora neoclassica, dove in serata si è svolto il matrimonio dell'anno tra il britannico Alan Howard e la futura moglie Caroline Byron, alcuni comuni mortali ammiravano quel poco che si riusciva a carpire dai passaggi delle barche appoggiati alle ringhiere del lungolago. L'evento dell'anno è stato davvero blindato ma qualcosa è trapelato.

I preparativi delle nozze sono cominciati il 6 giugno e il comune di Como ha incassato 1 milione e 300mila euro solo per l'affitto della location. Poi ci sono le decorazioni (eleganti e sobrie, con il colore bianco prevalente), i fuochi d'artificio, la cena cucinata da chef stellati, il molo galleggiante che ha aggiunto per ricevere gli ospiti e infine lei, Lady Gaga, la cantante preferita della sposa Caroline, una sorta di regalo di nozze, un concerto privato per suggellare il loro amore il cui costo è stato certamente stratosferico, come tutto l'evento del resto. Si stima che Alan Howard, tra una cosa e l'altra, possa aver speso in totale circa 3 milioni di sterline che in euro sono 3 milioni e mezzo.

Il miliardario inglese ha un patrimonio stimato in 1,5 miliardi di sterline e, come riporta la Repubblica.it, è già proprietario di una casa sul lago di Como.

Lady Gaga si è esibita intorno alla mezzanotte, subito dopo lo spettacolo pirotecnico che ha incantato e illuminato il lago ed è arrivata in motoscafo direttamente da dove alloggiava. Come quando venne per le riprese della serie House of Gucci, il film di Ridley Scott dove la pop star interpretava il ruolo di Patrizia Reggiani, è stato impossibile intercettarla. La pop star è stata sempre blindata e si sarebbe spostata per l'unico giro via terra su una macchina con i vetri rigorosamente oscurati e un dispositivo di massima sicurezza per non essere rintracciata. Nulla si sa (ancora) nemmeno sull'abito che ha indossato Lady G. A loro piace così: rendere esclusive, impenetrabili queste occasioni e far sognare la gente che può solo attaccarsi alle ringhiere o cercare di ascoltare una voce da lontano.

Intanto però tutto il mondo parla del lago di Como che in fondo è il luogo dove noi abitiamo e ieri, mentre il cielo si illuminava per i fuochi d'artificio, i comaschi stavano vivendo un momento importante con l'elezione del nuovo sindaco, Alessandro Rapinese.