Lago di Como: al Musa si riparte con un Gaia tutto nuovo

Gaia, il cocktail bar all’interno di Musa Lago di Como, dopo la riapertura si riorganizza al suo interno con due nuove figure chiave: Luca Salvioli, già Assistant Bar Manager, guidato dal Food&Beverage Manager Corrado Casiraghi.

Luca, bartender con esperienza decennale nel mondo della mixology, ha sempre lavorato nella ristorazione iniziando in piccoli bar per poi passare a prestigiosi hotel e cocktail bar, fino ad arrivare a confrontarsi con le migliori realtà milanesi e poi a diventare Assistant Bar manager di Kosmo Taste the Mountain a Livigno, il ristorante e cocktail bar in collaborazione con lo chef 3* Michelin Norbert Niederkofler, dove si è dedicato alla realizzazione di drink in linea con la filosofia no waste ed ecosostenibile dello chef.

Corrado ha capito fin da giovanissimo di avere una grandissima passione per il mondo della ristorazione: dopo aver ottenuto due qualifiche WSET per spirits e wine e svariate esperienze in rinomati ristoranti, come ad esempio l’Aqua Shard, il fine dining restaurant situato al 31esimo piano del grattacielo Shard di Londra oppure l’Osteria Contemporanea Vertigo dello chef Enrico Bartolini come Responsabile di Sala, è entrato nel team di MUSA all’apertura nel 2022 fino a diventare quest’anno F&B Manager.

“Ringraziamo Edoardo Felsini per questi anni di collaborazione e per averci accompagnato nel lancio dell’ambizioso progetto che è MUSA Lago di Como – spiegano Matteo Corridori e Robert Moretti, Executive Director & Chef di MUSA Lago di Como – Grazie alla sua esperienza, ha saputo dare vita alla nostra idea di cocktail bar, ma soprattutto siamo grati per il rapporto di profonda stima e amicizia che si è creato tra noi e con tutto lo staff – continuano Corridori e Moretti – Il GAIA Bar è ora nelle sapienti mani di Luca e Corrado, ci aspetta una stagione 2024 ricca di progetti e novità, con l’obiettivo di continuare a evolvere e migliorarsi, senza mai dimenticare i valori cardine che contraddistinguono il nostro brand” concludono.