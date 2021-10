Lago di Como sempre al top, la migliore Spa d'Italia è quella del Mandarin Oriental di Blevio

Mandarin Oriental, Lago di Como annuncia che la Spa del resort è stata premiata ai prestigiosi World Spa Awards™ come Italy's Best Hotel Spa 2021. Dopo essere stata riconosciuta come World’s Best New Hotel Spa nel 2020, The Spa at Mandarin Oriental, Lago di Como si conferma una destinazione d’eccellenza per il turismo wellness in Italia. Situata all’interno della storica Villa Roccabruna e ideata per essere in perfetta armonia con il luogo che la circonda, la Spa del resort propone una vasta gamma di trattamenti che fondono la filosofia orientale con un approccio occidentale, oltre a programmi unici volti alla riscoperta dell’equilibrio tra mente e corpo, creati in collaborazione con esperti di Medicina Tradizionale Cinese.

“Siamo felici di ricevere questo importante riconoscimento che valorizza l’altissima qualità della nostra offerta wellness. Ci tengo particolarmente a ringraziare la nostra Spa Manager Claudia Errico e tutto il suo team. E’ grazie al loro instancabile lavoro e alla loro dedizione che abbiamo raggiunto un risultato così prestigioso, garantendo ogni giorno l’eccellenza ai nostri ospiti, per un’esperienza unica di relax e benessere”, ha commentato Samuel Porreca, General Manager di Mandarin Oriental, Lago di Como.