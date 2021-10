I Me contro Te si sposano, la proposta di matrimonio sul lago di Como

Non solo matrimoni, ma anche proposte di matrimonio. Oramai il lago di Como è diventato il luogo romantico per antonomasia dove le promesse si fanno e si compiono. Dopo il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, che lo scorso sabato si era inginocchiato davanti alla sua Thessa a Blevio, oggi, 9 ottobre, è la volta di Lui' (Luigi Calagna) e Sofi, (Sofia Scalia) meglio conosciuti come i Me contro Te. Sono amatissimi dai bambini per i loro video e anche la porposta di matrimonio, il cui video sta spopolamdo su YouTube, il loro indiscusso regno, è stata originale e fiabesca: una vera e propria caccia al tesoro a prova di principesse!

21 anni lei, 28 lui si conoscono da 9 anni. Postato meno di 6 ore il video della proposta di matrimonio sul lago di Como ha già mezzo milione di visualizzazioni. Come riportato anche su Il Corriere della Sera nel 2020 il fatturato degli YouTuber Sofia Scalia & Luigi Calagna ha toccato i 2,8 milioni di euro. Auguri!