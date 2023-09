Vacanze rovinate sul lago di Como per Liam Payne: i fan preoccupati

Liam Payne, ex compotente della famosissima band inglese One Direction, si trova da alcuni giorni sul lago di Como insieme alla moglie, Kate Cassidy. La coppia stava festeggiando proprio qui, in uno dei luoghi piu' romatici del mondo, il primo anniversario di matrimonio ma all'improvviso Liam ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale. Come riporta il The Sun la star inglese ha sentito dei dolori fortissimi e sarebbe ancora ricoverato. C'è chi pensa che il cantante abbia avuto ancora problemi ai reni. Solo qualche settimana fa lo stesso scriveva su Instagram che avrebbe annullato il tour in Sud America a causa di una brutta infezione ai reni. Anche in quell'occasione era stato ricoverato e i medici gli avevano consigliato di riposare e recuperare.

Qualche giorno fa invece proprio durante la vacanza sul Lago (documentata da bellissime foto sul profilo Instagram della moglie) il trentenne ha avuto un nuovo malore e sarebbe ancora ricoverato.

Proprio sotto questo post della moglie Kate, che si ritrae bellissima con lo sfondo del lago, molti fan stanno dimostrando di essere preoccupati per la salute del loro idolo anche se non mancano le critiche di chi vede lei, sua moglie, poco preoccupata.