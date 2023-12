Vi mostriamo la magia e la bellezza del Natale sul lago di Como nel borgo di Brienno

Ultimo giorno oggi domenica 10 dicembre fino alle 21 per poter ammirare e fare visita al mercatino di Brienno. Questo borgo raccoglie in maniera esemplare l'atmosfera magica del Natale, per le sue caratteristiche uniche: un concentrato di case, chiese ed angoli che in poco raccolgono la storia, il vissuto, la tradizione.

Brienno è natura su verso i monti giù lungo il lago, è intrico di vie, portici, scale e allora ecco l’idea dei mercatini sotto i portici: bancarelle natalizie, tipiche e inedite in un percorso di luci, colori e profumi.

Per chi non potesse raggiungere questo incanto sul Lago di Como vi proponiamo una galleria di foto del nostro fotografo del cuore, Maurizio Moro (questa la sua pagina con tantissime immagini meravigliose), neo vincitore del concorso fotografico più grande al mondo, Wiki loves monuments, con 52mila foto in gara e 946 partecipanti.

Aprendo la gallery potrete ammirare tutti gli scatti di questo borgo meraviglioso, per chi invece avesse voglia il mercatino è aperto fino alle 21!