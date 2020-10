Lonely Planet, la classifica dei luoghi più belli del Mondo: il lago di Como al 182° posto

Lonely Planet ha deciso di far soffrire gli amanti dei viaggi. Nel periodo che stiamo vivendo - tra paura, misure di sicurezza che cambiano da paese a paese e alcuni Paesi in cui non è possibile viaggiare - la casa editrice australiana ha pubblicato la classifica con i 500 luoghi più belli del Mondo. Una lista che renderà alcuni felici e altri meno, ma si sa è il rischio delle classifiche.

Nella top 10 non compare nessun luogo italiano ma è presente l'Europa, rappresentata dalla Slovenia. Questi sono i primi dieci: Petra (Giordania), Galapagos (Ecuador), Ulura-Kata Tjuta National Park (Australia), Delta dell'Okavango (Botswana); Yellowstone National Park (USA); Lago di Bled (Slovenia); cascate dell'Iguazú (tra Argentina e Brasile); templi di Angkor (Cambogia); Salar de Uyuni (Bolivia) e Annapurna (Nepal).

Le bellezze italiane

l nostro bellissimo Paese non poteva mancare e così, come scrive La Repubblica, troviamo al primo posto (tra gli italiani) la Costa Amalfitana (23esima), Pompei (30esima), i sassi di Matera (44esimi), il Colosseo (50esimo), il Pantheon di Roma, piazza del Campo a Siena (98esima), il Cervino (107esimo), il Duomo di Firenze (112esimo), gli Uffizi (162esimi), i Mosaici di Ravenna (168esimi), i Musei Vaticani (173esimi), il Lago di Como (182esimo), la Basilica di San Pietro (185esima), la Valle dei Templi di Agrigento (196esima), i trulli di Alberobello (273esimi), Piazza San Marco a Venezia (279esima).“