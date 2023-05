Lago di Como, Lautaro Martinez: festa di matrimonio con tutta l'Inter a Villa d'Este

Momento magico per il centravanti argentino Campione del Mondo. Dopo la finale di Champions League raggiunta battendo il Milan, dopo la conquista della Coppa Italia, per Lautaro Martines è arrivato il momento di una grande festa di matrimonio con tutta la sua Inter. E non poteva esserci luogo migliore per questa importante tappa della vita del Toro: Villa d'Este, sul lago di Como.

Dopo il matrimonio con rito civile celebrato in gran segreto a Milano lo scorso 12 maggio, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sposeranno infatti lunedì 29 maggio con rito religioso. Tra i vip che si presenteranno per celebrare la coppia potrebbe anche esserci Lionel Messi. Un'ultima "distrazione prima di volare in Turchia per la sfida "impossibile" con il Manchester City di Guardiola. Una cosa però è certa, gli sfavoriti arrivano in finale con la coppia d'attacco, la mitica LuLa, in grande forma come ai tempi di Conte. L'intesa è stata messa a punto proprio ieri al Meazza contro l'Atalanta. E allora chissà, questa pazza Inter è capace di tutto.