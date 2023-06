Lago di Como, il percorso panoramico fino al laghetto dell'Amore: un angolo incantato

Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro che è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di mountain bike quindi siamo in mani davvero esperte. Le meravigliose foto della gallery sono state scattate nell'escursione che Maurizio (questa la sua pagina Instagram) con la sua inseparabile moglie e compagna di avventure ha scattato solo qualche giorno fa. Come spesso accade il Lago di Como è uno dei protagonisti di questa bellissima camminata ma questa volta potrete ammirare anche il delizioso laghetto dell'Amore (da cui il nome dell'escursione), uno specchio d'acqua purissima, oltre a numerosi panorami mozzafiato. Vi lasciamo quindi alle splendide foto di Moro e alle sue preziose indicazioni per questa escursione. Il livello di difficoltà fisico è medio.

"Escursione molto panoramica alla Chiesa di San Bernardo, al Laghetto dell'Amore e al Monte Crocetta.

La Partenza avviene da Labbio (piccolo parcheggio) raggiungibile con una strada a pagamento (3 euro) con biglietto acquistabile all'esterno del Comune di Musso.

In circa un quarto d'ora si raggiunge la Chiesa.

Si va a sinistra e in 20 minuti si raggiunge il meraviglioso laghetto a forma di cuore dove troviamo anche una fontanella.

Pausa per ammirare il panorama e fare qualche scatto e poi si torna sui propri passi ritornando alla Chiesa. A questo punto si sale sul versante opposto.

Raggiunto il culmine della salita si comincia a scendere dalla cresta su un sentiero stretto e molto panoramico che in poco tempo ci porta al Monte Crocetta.

Si torna indietro fino alla Chiesa di San Bernardo e poi alla macchina non prima di aver visitato il piccolo nucleo di Labbio.

Km: 5

Disl: 500 metri

Difficoltà tecnica: escursionistica tranne il tratto che scende al Monte Crocetta stretto e leggermente esposto (niente di particolarmente difficile) ma sconsigliato a chi soffre di vertigine.

Impegno fisico: medio".