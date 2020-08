Lago di Como, Lady Facchinetti a lezione di wakeboard: ma la più brava è la piccola Liv

Una bella giornata sul lago per Lady Facchinetti, all'anagrafe Wilma Helena Faissol, e i suoi figli Liv e Leone, avuti dal marito produttore e dj Francesco. La bellissima Wilma, di origini brasiliane, si è cimentata nel wakeboard (con l'appoggio della scuola di Blevio, Wakeboard Lake Como), ma se lei, come testimoniato dalle varie Stories su Instagram, ne è uscita sorridente ma con un'unghia rotta, chi pare proprio aver apprezzato questo sport è la piccola Liv ( Lavinia ). Nelle stories si vede come la bimba non solo mostri grandi capacità sportive e di equilibrio, ma che riesca a praticare il wakeboard addirittura cantando felicemente. Lady Facchinetti non manca di taggare nella storia anche nonno Roby Facchinetti, che sarà sicuramente fiero delle doti canore della sua nipotina. Il wakeboard è uno sport acquatico da tavola che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard, e si pratica soprattutto sui laghi.

