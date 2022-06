Lago di Como: è più bella Belen o l'isola Comacina? Il web impazzisce per la foto della Rodriguez

Belen Rodriguez e la sorella Cecilia, insieme a un gruppo di sole donne, hanno trascorso qualche giorno sul Lago di Como nella splendida cornice del Musa Hotel, il luxury boutique 5* che si trova a Sala Comacina con vista panoramica sull’unica isola del nostro lago. Avevamo raccontato tramite le loro immagini postate su Instagram come avevano trascorso le mini vacanze, tra aperitivi in piscina e cenette succulente ma ancora non era uscita la foto che sta facendo impazzire il web. Belen, stesa sullo specchio d'acqua del lago, con la splendida vista dell'isola Comacina, prende il sole. Oltre 60mila like e migliaia di commenti sotto la foto della bella argentina. Non manca qualche spiritoso che ha scritto: "Comaschi o colle femmine?" riprendendo la battuta creata in un famoso striscione da stadio che recitava "Voi comaschi, noi colle femmine”. Tanti, tantissimi gli apprezzamenti per l'innegabile bellezza di Belen ma anche e soprattutto per la location. Cecilia e Belen insieme contanto oltre 15 milioni di follower in tutto il mondo: una bella (in tutti i sensi) pubblicità per il Lago di Como.