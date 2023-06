Lago di Como, una magica estate al Sereno

Progettato da Patricia Urquiola e parte del Gruppo Sereno Hotels di proprietà di Luis Contreras, Il Sereno Lago di Como è tra le aperture alberghiere più celebrate del 21° secolo e struttura considerata pionieristica per il suo design contemporaneo in una regione caratterizzata dallo stile neoclassico.



Protagonista assoluto dell’estate 2023 sarà il Lago, con i suoi incantevoli scorci e panorami mozzafiato. Da esplorare di giorno a nuoto, con le nuovissime proposte del “wild swimming. Ma anche da ammirare in una pausa di relax, sorseggiando un nuovo cocktail, il Negroni del Marinaio, la cui preparazione “riposa” proprio nelle acque del lago.



IL WILD SWIMMING E LA DARSENA LAGO SUITE

Un’esperienza unica accompagnerà i clienti dell’Hotel alla scoperta del Lago di Como. Tre i percorsi di nuoto organizzati sotto la guida di un team di esperti professionisti. Il primo parte dalla Darsena Lago Suite* per arrivare a Villa Pliniana, proprietà gemella de Il Sereno e dimora storica sorta nel 1573 attorno a una fonte da cui ha preso il nome e raccontata da Plinio il Giovane. La seconda rotta inizia di fronte al ponte dello straordinario burrone di Nesso e porta al Lido di Careno proponendo il pranzo alla caratteristica Trattoria del Porto. Il terzo itinerario, più impegnativo ma sicuramente uno dei più panoramici, è nei pressi di Punta Spartivento.



*La grande (200 metri quadri) Darsena Lago Suite è costruita sul sito di un’antica Darsena ed è l’unica, di tutto il Lago di Como, con accesso privato e diretto all’acqua. L’ampia terrazza, il giardino e le vetrate si trovano infatti proprio lungo la linea di galleggiamento e riflettono le variegate cromie lacustri.



IL NEGRONI DEL MARINAIO



La nuova proposta del bar manager de Il Sereno è una rivisitazione all’insegna di tradizione e innovazione di uno dei più classici cocktail italiani. Al gusto caratteristico del Negroni, la versione “del Marinaio” affianca la fresca fragranza dell’olio essenziale di Bergamotto. La bottiglia sigillata viene immersa nel Lago dove viene cullata dal movimento ondulatorio delle acque durante i mesi invernali per raggiungere la perfetta infusione.



LA SPA



Come novità assoluta per l’estate, la SPA propone il trattamento “Serenità plantare” per un’esperienza di relax dedicata alla tonificazione e al ringiovanimento dei piedi.



Le novità, in tavola ma non solo

Ispirato alla cultura, allo stile di vita e alla storia del Lago di Como per garantire ai suoi ospiti soggiorni all’insegna del benessere, della privacy e del relax, Il Sereno si estende elegantemente per 450 metri lungo la riva orientale del Lago di Como, a Torno, circondato da bellezze naturali, giardini lussureggianti e piccole città caratteristiche. È realizzato in gran parte con materiali naturali come legno, pietra, lana e altri tessuti, che creano un'estetica senza tempo piena di autenticità e personalità. E lo charme che avvolge l’intero edificio è stato perfettamente declinato in ogni Suite e spazio interno dalla sensibilità progettuale di Patricia Urquiola. L’archistar ha di recente firmato anche la Signature Penthouse dell’Hotel, la prima in Europa con pezzi di design shoppable (https://shop.serenohotels.com/).



Tra le proposte ai clienti, e non solo, il suggestivo e romantico per la posizione a sfioro d’acqua, ristorante Il Sereno Al Lago, 1 Stella Michelin. L’Executive Chef napoletano Raffaele Lenzi ha presentato il nuovo menu degustazione Omakase, il cui nome esprime il concetto di “affidarsi alle mani dello chef”. Il menu nasce con l’obiettivo di raccontare in toto la filosofia gastronomica di Raffaele Lenzi, composta dalle tre anime Vegetali, tuberi e radici, Omaggio alla tradizione e Contrasti e contraddizioni, di cui il nuovo degustazione ha preso il posto. Oltre alle materie prime italiane e ai vegetali, nei suoi piatti sono protagonisti ingredienti, preparazioni e marinature della cucina cinese e giapponese.



Oltre al wild swimming, nel 2023 Il Sereno propone numerose attività outdoor e ritrovare la connessione con la natura (come trekking, mountain bike e yoga) e nuovi trattamenti mindfulness alla SPA dell’Hotel, grazie alla collaborazione con Valmont Svizzera, con utilizzo di prodotti locali, tra cui un olio d'oliva comasco e la lavanda dai giardini del Sereno. Tra le novità della stagione anche la collaborazione con il leggendario Bürgenstock Resort in Svizzera (quattro notti per un “doppio soggiorno” all’insegna del relax, del benessere e della più esclusiva gastronomia).