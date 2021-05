Torna il ristorante Dinner in the Sky sul lago di Como

Dinner in the sky

Cenare o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza sospesi tra il cielo e l'acqua. Torna anche quest'anno sul Lago di Como il ristorante ad alta quota di "Dinner in the sky", l'esclusiva attrazione che ha già lasciato con il naso all'insù il pubblico di tutto il mondo, da Dubai a Londra passando per Las Vegas e Bruxelles.

Dal 18 al 27 giugno prossimi "Dinner in the sky" farà tappa a Dervio, sulla sponda lecchese. Ma sarà comunque un bell'evento per rilanciare il nome del lago di Como in tutto il mondo.

Per cinque giorni sarà possibile vivere un'esperienza elettrizzante, comodamente seduti a 50 metri di altezza, godendosi il meglio della cucina locale e la bellezza del panorama mozzafiato con il monte Legnoncino che si staglia sullo sfondo. La struttura verrà posta all'imbocco del porto vecchio. Sul sito di "Dinner in the sky" è già partita la caccia ai biglietti per assicurarsi la partecipazione a uno degli otto momenti in programma: colazione, brunch, pranzo, Snack in the sky, aperitivo, apericena, cena o after dinner. Gli eventi avranno una durata minima di 45 minuti fino a 1 ora e 15 minuti. Già numerose le richieste arrivate soprattutto da Milano, che dista da Dervio appena 86 chilometri.