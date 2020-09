Diletta Leotta in barca sul lago di Como: le foto in costume fanno impazzire il web

Dopo Chiara Ferragni e Fedez, che ieri sono stati avvistati sul lago di Como, oggi è la volta di Diletta Leotta.

La sexy conduttrice italiana che, ultimamente, con i suoi 7 milioni di folllower, sta facendo molto parlare di sè, è in barca sul lago e non passa certo inosservata.

Solo 5 ore fa la Leotta postava su Instagram una serie di scatti che la ritraggono in compagnia di un'amica e con un costume che risalta le sue splendide forme. Le immagini e le stories (di ieri) la mostrano anche mentre tenta di surfare. In pochissime ore il post ha raccolto migliaia di commenti e mezzo milione di like, che sicuramente staranno aumentando a dismisura anche mentrre scriviamo.

In molti si domandano se questo tipo di "pubblicità", per il turismo sul lago di Como sia positiva o negativa. Bisogna indubbiamente fare i conti con l'invasione che i social network hanno fatto nelle nostre vite. Innegabile che personaggi con milioni di "seguaci" possano influenzare le scelte di molte persone e quindi anche i consumi. E per quanto snob si voglia essere, è ovvio che il parlare di un luogo, in termini di divertimenti, hotel, ospitalità attraverso le immagini dei vip crei comunque un indotto.

Il 26 settembre, sempre sul lago, è previsto il matrimonio di Elettra Lamborghini che per molti sarà l'evento social più seguito del 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery