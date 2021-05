Lago di Como, Diletta Leotta e Can Yaman baci appassionati sulla terrazza dell'albergo: pace fatta

La conduttrice e l'attore turco hanno passato il fine settimana in segreto in un'hotel a 5 stelle

Nessuno sapeva niente dell'incontro (riappacificatore) tra Diletta Leotta e l'attore Can Yaman fino a quando non sono slatate fuori le foto del settimanale Chi di Alfonso signorini che ritraggono i due scambiarsi baci appassionati sulla terrazza di un hotel a 5 stelle affacciato sul lago di Como.

Baci, effusioni ed abbracci sono il modo migliore per fare pace dopo qualche settimana di maretta. Sempre a favore di telecamera, s'intende.

Baci sul lago di Como per risanare la crisi di coppia

Location della riconciliazione è appunto un resort a cinque stelle con vista sul lago. Lui la aspettava in zona da sabato sera, mentre lei era al lavoro a Roma. Lei è arrivata alla domenica mattina e qui hanno trascorso un'intera giornata insieme. Nel corso del weekend d'amore, anche una romantica gita in barca, condita da coccole e sorrisi. Poi, al lunedì, il ritorno a Milano, dove per strada sono stati raggiunti da Valerio Staffelli, che ha consegnato alla presentatrice un Tapiro D'Oro per le foto che la immortalano mentre bacia Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma.

In molti sono convinti che la storia tra i due sia una montatuta mediatica ma i più informati sostengono che Diletta e Can siano follemente innamorati. A farli litigare sarebbe stata l'insistenza di lui nel voler rendere ufficiale e un pò più solida la loro relazione, presentando anche Diletta alla famiglia ma la conduttrice 29enne avrebbe rifiutato.

Fonte: Today.it (Credit foto Settimanale Chi)