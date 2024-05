"Da Manchester al Lago di Como in giornata mi è costato 210 euro, molto meno che per andare a Londra"

Ha speso in totale 180 sterline, circa 210 euro per una giornata, andata e ritorno, da Manchester al Lago di Como. Per la precisione ha trascorso sul Lago meno di 14 ore ma con questa cifra ha mangiato e bevuto in abbondanza e si è concessa anche una visita culturale.

Una giornata libera dal lavoro in cui Dagmara Kedzierska, 30enne residente a Manchester, ha preferito prendere un aereo e atterrare a Milano, raggiungendo poi il Lago di Como, piuttosto che passare la giornata a Londra. L'esperimento l'ha raccontato a Metro, importante quotidiano inglese, facendo presente di aver calcolato un risparmio di circa 70 dollari.

I conti sono presto fatti come si vede anche nel prospetto della giovane che non ha certo lesinato sul cibo, per cui ha speso 100 sterline. Una giornata sul Lago di Como, passando per Milano è costata 187 sterline tra trasporti, costi alimentari e per l'accesso al Duomo, mentre per trascorrerne una tra Manchester e Londra avrebbe dovuto affrontare una spesa di 254 sterline e spiccioli. La giovane oltre al risparmio in termine di soldi, ha raccontato di essere molto soddisfatta anche perché andare all'estero la fa sentire in vacanza e anche se solo per un giorno ha respirato una nuova aria, staccando completamente la spina dal lavoro.