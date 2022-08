Nella nuova classifica dei 100 migliori hotel del mondo due sono sul Lago di Como

Nella nuova e prestigiosa classifica della rivista americana specializzata in viaggi e turismo Travel + Leisure dei 100 hotel migliori del mondo due sono sulle sponde del lago di Como e occupano rispettivamente la 53°e la 84° posizione. Sono il Grand Hotel Tremezzo e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ecco i voti e le motivazioni per cui sono rientrati nella prestigiosa lista dei migliori.

Grand Hotel Tremezzo

Arroccata sul bordo occidentale del Lago di Como, questa grande "dama" è una delle proprietà leggendarie di tutta la regione. Gli ex ospiti vanno in estasi per l'ambiente pittoresco ("una bella fuga dalla realtà", dicono). Degni di nota il centro benessere nella villa adiacente, gli interni del Vecchio Mondo e le piscine- una delle quali galleggia sul lago.

Punteggio: 96.80

grandhoteltremezzo.com

Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio, Italy

Tra le ville più imponenti del Lago di Como, il Grand Hotel Villa Serbelloni è anche uno dei più antichi, avendo accolto gli ospiti dal 1873. L'opulenza è evidente: affreschi secolari, imponenti colonne di marmo, tappeti persiani e lampadari di cristallo di Murano creano un'esperienza di design multi sensoriale in una proprietà circondata da piante tropicali.

Punteggio: 96.00

villaserbelloni.com

Se siamo orgogliosi per queste due perle affacciate sul lago di Como, lo saremo ancora di più se consideriamo che l'hotel più bello del mondo in assoluto è sempre una struttura italiana. In cima alla classifica svetta il Rosewood Castiglion del Bosco, di Montalcino.