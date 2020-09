Chiara Ferragni e Fedez vorrebbero acquistare una villa a Civenna: l'indiscrezione

Da sempre Chiara Ferragni e Fedez hanno dimostrato di amare il lago di Como, trascorrendo numersoi weekend soprattutto al Grand Hotel Tremezzo, uno dei preferiti della coppia. Ma la Ferragni il 3 luglio, durante un giro in barca, aveva fatto alcuni video, postati poi su Instagram, dove dichiarava che avere una casa sul lago di Como sarebbe stato uno dei suoi sogni. Como è infatti vicino a Milano, dove abita, ma luogo incantevole dove potersi rilassare con tutta la famiglia. Inoltre, sempre nelle sue Stories, la bella influencer aveva dichiarato che era nelle sue intenzioni vendere la casa di Los Angeles proprio per comprarne una in Italia, possibilmente non lontano dal capoluogo meneghino, per potersela godere nel tempo libero anche con il piccolo Leone.

Sembrerebbe, da alcuni rumors che girano insistentemente, che i due abbiano addocchiato ( e già visitato almeno una volta) una villa da sogno a Civenna, Villa Barzaghi per l'esattezza, che sarebbe in vendita per circa 3 milioni di euro ed è composta da 15 camere, 12 bagni, quattro ettari di parco e naturalmente una vista mozzafiato.