Beyonce sul Lago di Como, con lei uno degli uomini più ricchi al mondo

Erano (quasi) riusciti a passare inosservati e a eludere paparazzi e fan scatenati ma è cosa certa che solo tre giorni fa e per circa 48 ore Beyonce e Jay Z siano stati sul Lago di Como. A rivelarlo, tra gli altri, su Twitter Beyoncé Access, un account di fan molto affidabile che da 7 anni rilascia notizie sulla loro beniamina. In una pausa dalla sua tournée mondiale il Renaissance World Tour ha deciso di fermarsi a riposare proprio sul Como Lake.

Beyonce, Jay Z and Jack Dorsey at Lake Como pic.twitter.com/mQpvWmRT8e — Just a stan of many things (@QuasimodoZegler) June 26, 2023

Insieme a lei, al marito e al suo enturage anche l'amico Jack Dorsey co-founder di Twitter e inserito da Forbes nella classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio personale stimato in 4,2 miliardi di dollari. Beyonce ha poi proseguito il suo tour a Varsavia dove si è esibita il 27 e 28 giugno. Le foto sono state intercettate e postate dal Daily Mail e in poco tempo sono finite sui social. La splendida 41enne è ritratta su un bellissimo balcone di una villa d'epoca direttamente sul Lago. Suo marito, Jay Z ha fatto anche un giro in barca, forse (ma il condizionale è d'obbligo) alla ricerca anche lui di una villa sul Lago?