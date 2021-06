Belen Rodriguez, gli ultimi giorni prima del parto in una villa sul lago di Como

Ultimi giorni prima della nascita della sua secondogentita, Luna Marie e la bella Belen ha deciso di trascorrerli in tutta tranquillità sul lago di Como in una villa con palestra.

Come fa sapere la showgirl attraverso le su Instagram Stories, infatti, la gravidanza è giunta alla trentaseiesima settimana e Santiago, ovvero il primo figlio, "è nato alla trentasettesima". Luna Marie è frutto dell'amore della showgirl argentina con Antonino Spinalbese, 25 anni che è stato amorevolmente accanto a Belu per tutti i mesi della gravidanza. Se per Antonino sarà la prima figlia, la bella tra le belle, Belen è già mamma di Santiago, avuto dalla sua precedente e turbolenta relazione con il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

A pochi giorni al parto, Belen scrive: "Sto per esplodere!"

"Sto per esplodere", scrive, spiegando che il primo figlio è nato più o meno nella stessa fase della gravidanza e che la cicogna potrebbe essere alle porte. Bellissima come sempre, si immortala in una sala attrezzi dove sta facendo qualche allenamento per tenersi in forma anche durante questi mesi così delicati. Location, come riportato anche su Today.it, è una villa con palestra sul Lago di Como, dove la conduttrice ha scelto di trascorrere alcuni giorni prima della nascita di sua figlia. Con lei c'è anche il figlio Santiago, 8 anni.

Belen ha anche spiegato di essere stata un pò assente dai social per godersi la sua gravidanza, per potersela vivere nella giusta inimità.

Solo pochi giorni fa anche la sorella, Cecilia Rodriguez, era sul lago di Como insieme al fidanzato Ignazio Moser ma per altri motivi: i due hanno partecipato, elegantissimi, ad un evento della Guess a Villa Erba.