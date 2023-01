Il sorprendente video della coppia che nuota nel lago di Como davanti a piazza Cavour il 15 gennaio

Non ci sono molte parole per commentare questo incredibile video di Andrea Negretti che ha ripreso questa mattina, domenica 15 gennaio 2023, una coppia in costume da bagno che faceva un tuffo e una nuotatina nelle acque gelide del lago di Como. La vista era, obiettivamente, bellissima perché hanno deciso di concedersi questo bagno non lontano da piazza Cavour, con la vista del Duomo e del centro storico della città di Como. Tra gli sguardi attoniti dei passanti infreddoliti i due, probabilmente stranieri, noncuranti del gelo e anche della sporcizia del lago, che in quel punto non è propriamente limpido, hanno continuato a nuotare per un po'.