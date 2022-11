Sul lago di Como a pranzo con l'attrice Maya Erskine: sorpresa a Moltrasio

Sul lago di Como Amazon Prime sta girando una Serie Tv ispirata al film Mr. & Mrs. Smith. Tra cast e produzione si parla di un totale di circa 280 persone (le comparse locali sono escluse da questo conteggio) quindi in questi giorni, per chi è della zona o per qualche fortunato turista, non sarà difficile incontrare qualche attore ma il ristorante alla Moltrasina sembra proprio piacere ai divi d'oltreoceano. Dopo il passaggio di Ron Perlman, che ha mangiato una gustosa pizza campagnola, è stata la volta, a pranzo, di Maya Erskine, una giovane attrice famosissima negli States dove ha cominciato la sua carriera 9 anni fa, recitando in serie tv di grande successo di pubblico come Hight School Usa.

Maya, classe 1987, è stata molto simpatica e disponibile con lo staff e il capo sala Pietro Rolla non ha perso l'occasione di immortalare questo bel momento in compagnia di tutta la brigata di cucina.

Il cast della serie Tv che stanno girando sul Lago di Como

Tra gli attori confermati nel cast della serie Tv di Amazon Prime che stanno girando in questi giorni sul lago di Como ci sono Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano, John Turturro, Michaela Coel, Mark Rome, Atixhe Mirzo, Mark Vincent, Jayden Braddock, Tamara Torres, Ralphy Lopez e Sage Sedlacek. Per chi non conoscesse questi nomi, per dare un'idea dell'importanza della produzione, ricordiamo che John Turturro ha recitato con registi del calibro di Martin Scorsese e Woody Allen.