Le 5 donne protagoniste del 2020 sul lago di Como: ecco chi sono

Un anno difficile per il turismo, ma non sono mancati eventi e visite da parte di Vip. Chi è la vostra preferita?

Nel 2020, anno caratterizzato dalla pandemia mondiale, non sono mancate celebrities sul lago di Como. I Vip quando è stato possibile, sono sempre venuti volentieri a trascorrere le loro giornate nei bellissimi luoghi che il lago mette a disposizione. Si è sentita, e non poco, la mancanza degli stranieri. Ma se si pensa al ritorno di Clooney & company nella primavera-estate 2021, nel 2020 abbiamo comunque avuto prestigiose visite made in Italy. Ecco le 5 donne che sono state protagoniste di foto, eventi e gossip sul lago di Como da noi selezionate perchè tutte, a loro modo, hanno dimostrato di amare il nostro territorio.

1- Unica ed inarrivabile Chiara Ferragni

La Regina, con la R maiuscola delle influencer è solo lei, Chiara Ferragni. E lei con i suoi 20 milioni di follower il lago di Como lo ama davvero. Molti i weekend trascorsi con la famiglia. Tantissime anche le foto che la ritraggono sul lago con il marito Fedez (all'anagrafe Federico Lucia) e il figlio di due anni, Leone. Si è parlato anche di un progetto cinematografico segreto con la famiglia (le due sorelle, Velentina e Francesca, la bella mamma Marina e papà Marco) ma non sono trapelate ancora indiscrezioni in merito. Di certo si sa che l'estate scorsa si stava guardando in giro per aquistare una casa vista lago. E la stessa Ferragni, più volte, non ha fatto mistero (nelle Stories di Instagram) di voler avere una casa vacanze proprio a Como o dintorni. Chiara Ferragni per numero di visite, post e per l'amore dimostrato per il lago di Como merita il podio.

2- Il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack

È stato uno dei pochi eventi glamour dell'anno 2020 e si è tenuto proprio sul lago di Como. Elettra Miura Lamborghini, eriditiera e regina del twerk, bella e simpatica cantante, ha scelto Villa Balbiano per sposarsi con il suo Nick Van de Wall, dj di successo olandese di 33 anni (in arte Afrojack).

Il 26 settembre 2020 è stata una giornata perfetta e l'organizzazione delle nozze impeccabile. Anche le nuvole hanno dovuto lasciar posto al sole per permettere che tutto si svolgesse al meglio. Tutti gli invitati si sono sottoposti preventivamente al tampone e la festa, con tanto di fuochi d'artificio che si specchiavano sul lago, è stata indimenticabile.

3- Deva Cassel e lo spot per D&G

Deva, la giovane figlia 16enne di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è stata il tocco di classe dell'estate. Verso i primi d'agosto la talentuosa figlia d'arte si vedeva aggirarsi per le vie di Bellagio dove stava girando uno spot per Dolce & Gabbana. Mamma Monica e papà Vincent si sono presentati più volte sul set dimostrando grande armonia pur essendo separati. La bellezza mozzafiato di Deva, classe 2004, non è passata inosservata e il risultato del lavoro svolto si può ammirare qui. Sicuramente una buona pubblicità anche per il lago di Como.

4-Belen Rodriguez

Belen Maria Rodriguez non è mancata questa estate sul lago. Più discreta delle sue colleghe, ha comunque passato almeno due fine settimana dalle nostre parti, accompagnata spesso dalla sorella e dal figlio Santiago. È stata Villa Molli ad ospitare la bella argentina che si è adorabilmente dondolata sulle altalene delle terrazze della villa, mostrando tutta la sua bellezza. Il 13 giugno, un sabato, Belen era insieme alla sorella Cecilia e al piccolo Santi.

5-Katia Ricciarelli compleanno sul lago

Ultima, ma non di certo per importanza, è l'attrice e tenore Katia Ricciarelli donna le cui qualità artistiche sono conosciute in tutto il mondo. La Ricciarelli ha raccontato nel salotto di Mara Venier di trascorrere molto tempo nella sua villa sul lago di Como. Un modo certo più discreto di dimostrare il suo amore per il lago. Certamente è prestigioso per tutti noi, poter annoverare una personalità di spicco come la Ricciarelli tra chi abita, almeno parte dell'anno, sul lago.

Torneranno anche gli stranieri. George Clooney in varie trasmissioni televisive non ha mai smesso di ricordare quanto gli manca il lago di Como e Ridley Scott si prepara a portare una fetta di Hollywwod tra fine marzo e i primi di aprile sul lario. Comunque sia, questo 2020, ha visto il lago di Como, pur nelle difficoltà legate al periodo, essere una delle mete del cuore di tanti vip.

Tra le 5 super donne che sono state protagoniste di questo 2020 che abbiamo selezionato chi è la vostra preferita?