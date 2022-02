Lago di Como, 22 secondi di pura magia: il time lapse del tramonto più bello del mondo

Tre giorni fa (il 16 febbraio 2022) fa Loris Lucini, l'autore di questo time lapse, si è seduto sulle panchine del Faro di San Maurizio, ha piazzato il suo cavalletto con fotocamera 8k fissa con treppiede e si è goduto lo spettacolo riassunto in 22 secondi di pura magia. "La ripresa - ci spiega Loris - è durata un'ora o poco più, gli scatti avvenivano ogni 5 secondi e poi l'ho messa in time lapse. Ogni scatto in 8k sono 25 mb". Questi sono i dettagli tecnici, ma per chi non si intendesse di fotografia basta guardare questi 22 secondi di pura magia dove, ancora una volta, il lago di Como è protaginista con la sua bellezza. In tutte le stagioni e a tutte le ore. Buona visione!